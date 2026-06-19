Более 20 судов встали в пробку в Волго-Каспийском канале в Астраханской области

23 судна не могут проследовать по своему маршруту из-за возникшего в Волго-Каспийском канале Астраханской области затора, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные портала отслеживания судов Marine Traffic. Из-за сложной навигационной обстановки принято решение на три дня приостановить морское движение на участке 151–155 км канала, сообщает Росморречфлот в «Максе».

В ведомстве пояснили, что трудности при передвижении вызывают «продолжающиеся негативные паводковые последствия». Для проведения аварийно-восстановительных работ морское судоходство приостановили с 00:00 мск 19 июня по 00:00 мск 22 июня.

Сейчас на участке Волго-Каспийского канала ведутся интенсивные дноуглубительные работы, к которым привлечены четыре спецсудна технического флота высокой производительности, рассказали в Росморречфлоте. «Все силы находятся в режиме повышенной готовности, дноуглубительные работы организованы в круглосуточном режиме»,— заверили в ведомстве.

Сегодня утром Telegram-канал Shot писал, что в Астраханской области из-за низкого уровня воды образовалась 15-километровая пробка из судов. По его данным, речь идет об очереди на 155–170 км Волго-Каспийского канала, возникшей после падения проходной осадки на некоторых участках с проектных 4,5 м до 3,2–3,7 м. Shot уточняет, что затор насчитывает уже 75 судов: из них 40 — на заход с моря, 35 — в обратном направлении. Еще два судна сели на мель.