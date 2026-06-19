FT: иранские суда возвращаются в Персидский залив из Малайзии

Многие иранские грузовые суда, которые находились в водах Малайзии, направились в сторону Персидского залива, после того как США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные служб по отслеживанию морского трафика.

FT пишет, что многие иранские суда во время войны находились в специальной зоне якорной стоянки Eastern Outer Port Limits (EOPL), расположенной примерно в 45 милях (70 км) к востоку от побережья штата Джохор. Она является частью исключительной экономической зоны Малайзии, но находится за пределами ее территориальных вод. По данным FT, многие иранские суда в течение войны ходили в страны, сохранявшие торговлю с Ираном, в том числе в Россию и Китай, а затем возвращались в зону EOPL.

Теперь, по данным служб отслеживания передвижения судов, шесть или семь контейнеровозов под иранским флагом, находившихся в EOPL, направились в сторону Персидского залива. FT отмечает, что реальное количество иранских судов, покидающих зону, точно неизвестно, но, скорее всего, их больше, так как часть из них ходит под флагами других стран. Эксперты сообщили газете, что часть теневого флота тоже может возвратиться оттуда в Иран.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «США и Иран не вышли на старт».

Яна Рождественская