FT: иранские суда возвращаются в Персидский залив из Малайзии
Многие иранские грузовые суда, которые находились в водах Малайзии, направились в сторону Персидского залива, после того как США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные служб по отслеживанию морского трафика.
FT пишет, что многие иранские суда во время войны находились в специальной зоне якорной стоянки Eastern Outer Port Limits (EOPL), расположенной примерно в 45 милях (70 км) к востоку от побережья штата Джохор. Она является частью исключительной экономической зоны Малайзии, но находится за пределами ее территориальных вод. По данным FT, многие иранские суда в течение войны ходили в страны, сохранявшие торговлю с Ираном, в том числе в Россию и Китай, а затем возвращались в зону EOPL.
Теперь, по данным служб отслеживания передвижения судов, шесть или семь контейнеровозов под иранским флагом, находившихся в EOPL, направились в сторону Персидского залива. FT отмечает, что реальное количество иранских судов, покидающих зону, точно неизвестно, но, скорее всего, их больше, так как часть из них ходит под флагами других стран. Эксперты сообщили газете, что часть теневого флота тоже может возвратиться оттуда в Иран.
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Возвращение иранских судов в Персидский залив после подписания меморандума между США и Ираном свидетельствует об ослаблении морской блокады, которая осуществлялась американской стороной. Сделка между странами, предварительно согласованная 15 июня в Швейцарии и официально подписанная 19 июня 2026 года, предусматривает немедленное прекращение военных действий, снятие морской блокады и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. До этого момента иранские суда, пытаясь обойти американские санкции, находились в нейтральных водах Малайзии, где им было сложно вести полноценную торговлю.
Морская блокада и последующие за ней удары по иранским объектам начались после провала переговоров между США и Ираном по ядерной программе и условиям судоходства в Ормузском проливе. В этот период суда с иранской нефтью и товарами сталкивались с попытками США перехватить их в Индийском океане, и США даже рассматривали возможность размещения морской пехоты на торговых судах для их защиты. Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ, стал ключевой точкой напряженности, и Иран в ответ на американские действия вводил ограничения на проход судов, а также взимал плату за транзит.
Подписание меморандума открывает путь к 60-дневным переговорам по окончательному урегулированию конфликта, включая возможное снятие всех санкций против Ирана и обсуждение его ядерной программы. В условиях блокады иранцы активно искали альтернативные маршруты поставок и партнеров, например, в России и Китае, используя так называемый «теневой флот» для обхода ограничений. Теперь, когда морская блокада снимается, эксперты ожидают возвращения большего числа иранских судов в Персидский залив, хотя точное их количество неизвестно из-за использования флагов других стран.
Однако, несмотря на достигнутые договоренности, существуют разночтения в трактовке некоторых положений меморандума. Иранские СМИ сообщают, что «бесплатный транзит» через Ормузский пролив будет действовать только в течение 60-дневного периода переговоров, после чего Тегеран вновь начнет взимать плату за услуги, связанные с безопасностью и навигацией. Это подчеркивает сохраняющуюся сложность в отношениях между США и Ираном, несмотря на текущее перемирие.