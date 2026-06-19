Reuters: КСИР создал в Ираке группы для нападения на страны Персидского залива

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал на территории Ирака несколько секретных ячеек для нападения на соседние арабские страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, эти группы уже атаковали Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Как отмечают источники агентства, в каждой группе действуют десять опытных боевиков-шиитов. Подразделения действуют они в обход уже существующих проиранских шиитских формирований в стране и подчиняются непосредственно КСИР. Сделано это для того, чтобы усложнить их обнаружение и борьбу с ними.

По словам наблюдателей, создание таких ячеек отражает изменения в тактике КСИР, направленные на сохранение возможностей Ирана распространять свои силу и влияние в регионе в условиях заметного ослабления его вооруженных прокси-формирований и истощения собственных военных и экономических ресурсов.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «США и Иран не вышли на старт».

Николай Зубов