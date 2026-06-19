Reuters: КСИР создал в Ираке группы для нападения на страны Персидского залива
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал на территории Ирака несколько секретных ячеек для нападения на соседние арабские страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, эти группы уже атаковали Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Как отмечают источники агентства, в каждой группе действуют десять опытных боевиков-шиитов. Подразделения действуют они в обход уже существующих проиранских шиитских формирований в стране и подчиняются непосредственно КСИР. Сделано это для того, чтобы усложнить их обнаружение и борьбу с ними.
По словам наблюдателей, создание таких ячеек отражает изменения в тактике КСИР, направленные на сохранение возможностей Ирана распространять свои силу и влияние в регионе в условиях заметного ослабления его вооруженных прокси-формирований и истощения собственных военных и экономических ресурсов.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ранее осуществлял атаки на Иракский Курдистан, заявляя, что это делалось в целях защиты суверенитета и безопасности Ирана, а также для борьбы с терроризмом. В январе 2024 года КСИР наносил удары по объектам в Эрбиле, где, по его заявлениям, находился «секретный шпионский штаб» израильской разведки «Моссад», и атаки были ответом на теракты в Иране. Эти действия приводили к дипломатическим конфликтам: МИД Ирака отзывал посла в Тегеране и намеревался подать жалобу в Совет Безопасности ООН, расценивая удары как посягательство на суверенитет.
Иран часто использует прокси-силы для атак в регионе, избегая прямой конфронтации. Такая тактика позволяет Тегерану действовать «крайне осторожно», нанося удары по американским и израильским объектам без убийств солдат или гражданских лиц. Это также относится к периоду после 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали атаки против Ирана. В то время Иран наносил удары по странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Страны Персидского залива, включая Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию, заявляли о готовности ответить на иранские атаки.