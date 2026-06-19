Песков назвал впечатляющими съемки ударов по Украине

Кадры ударов вооруженных сил РФ по объектам на Украине впечатляющие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины, съемки впечатляющие, по результатам ударов наших вооруженных сил»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о вчерашней атаке БПЛА на Москву и область. Он подчеркнул, что удары российских вооруженных сил по Украине будут продолжаться.

Дмитрий Песков также отметил высокие показатели работы систем ПВО при отражении атак на столицу. По его словам, президент России регулярно получает оперативные сводки.

В ночь на 18 июня Украина нанесла один из самых крупных ударов при помощи БПЛА по Подмосковью. Всего на подлете к столице силы ПВО сбили 194 дрона. В результате атаки пострадали 17 человек. В Раменском погибла восьмилетняя девочка.

Подробнее о последних заявлениях Дмитрия Пескова – в материале «Ъ».