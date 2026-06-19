Песков назвал впечатляющими съемки ударов по Украине
Кадры ударов вооруженных сил РФ по объектам на Украине впечатляющие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Ищите больше съемок из различных городов Украины, съемки впечатляющие, по результатам ударов наших вооруженных сил»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о вчерашней атаке БПЛА на Москву и область. Он подчеркнул, что удары российских вооруженных сил по Украине будут продолжаться.
Дмитрий Песков также отметил высокие показатели работы систем ПВО при отражении атак на столицу. По его словам, президент России регулярно получает оперативные сводки.
В ночь на 18 июня Украина нанесла один из самых крупных ударов при помощи БПЛА по Подмосковью. Всего на подлете к столице силы ПВО сбили 194 дрона. В результате атаки пострадали 17 человек. В Раменском погибла восьмилетняя девочка.
Подробнее о последних заявлениях Дмитрия Пескова – в материале «Ъ».
Заявления Дмитрия Пескова о впечатляющих кадрах ударов по Украине и продолжении атак российских вооруженных сил прозвучали на фоне усилившихся атак беспилотников на российские территории. Ранее Песков заявил, что специальные военные операции проводятся, чтобы исключить террористическую угрозу, возникающую из-за украинских дронов, которые, по его словам, нацелены преимущественно на жилые дома. Он регулярно подчеркивает эффективную работу российской системы противовоздушной обороны в отражении этих атак.
Российская сторона в различных случаях расценивает атаки как ответ на действия «киевского режима»*, который, по утверждениям Пескова, приобретает признаки террористического. При этом сам Песков неоднократно рекомендовал обращаться в Киев за разъяснениями целей атак беспилотников. Он также заявлял, что Москва готова к дальнейшим переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но подчеркивал, что это невозможно в условиях «тщетного сопротивления» украинской стороны.
В прошлом году Владимир Путин сообщал, что Россия нанесла удары по объектам на Украине с применением ракет и беспилотников в ответ на обстрелы российской территории ракетами ATACMS. Целями таких ударов он называл объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения. Российские представители подчеркивали, что их военные действия осуществляются строго в рамках международных правил и нацелены исключительно на военные объекты, а гражданская инфраструктура целенаправленно не атакуется.
Однако, несмотря на заявления о соблюдении моратория на удары по энергетическим объектам, российская сторона оставляет за собой право не соблюдать его в случае нарушения киевским режимом*.