Начальник войск РХБЗ сообщил о новых данных о биолабораториях на Украине
В Харьковском институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучались тяжелые заболевания, способные передаваться человеку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев.
Алексей Ртищев
Фото: Министерство обороны России
«В их числе — высокопатогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом»,— сказал господин Ртищев на брифинге Минобороны России.
Алексей Ртищев подчеркнул, что Россия неоднократно инициировала обсуждение военно-биологических программ на Украине на профильных международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. «До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации»,— добавил начальник РХБЗ.
12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные материалы по глобальной программе биолабораторий, финансируемых американскими налогоплательщиками. Согласно документам, более трети таких объектов по всему миру находятся на Украине, и власти США потратили на них более $200 млн.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опасным объектам прописали прозрачность».
Публикация Национальной разведкой США рассекреченных данных о глобальной программе биолабораторий, финансируемых американскими налогоплательщиками, подтверждает многолетние заявления России об опасных биологических исследованиях. Российские власти давно выражали обеспокоенность деятельностью этих объектов, многие из которых расположены в постсоветских странах, и не исключали, что они могут заниматься разработкой биологического оружия. Ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о проведении потенциально опасных биоисследований в украинских лабораториях, связывая их с возможностью использования в наступательных целях и глобальном управлении через создание кризисных ситуаций биологического характера.
Согласно документам, США финансировали более 120 биолабораторий в более чем 30 странах, включая около 40 на Украине, инвестировав в них более $200 млн с 2005 года. Эти лаборатории работали с опасными патогенами, включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, чумы, птичьего гриппа и африканской чумы свиней. В то же время американские эксперты по биобезопасности и официальные лица США ранее настаивали, что программа совместного снижения угрозы, в рамках которой действовали лаборатории, была публичной, носила оборонительный и диагностический характер и не доказывала разработку биологического оружия. Однако, Тулси Габбард, бывшая директор Национальной разведки США, выразила серьезные опасения по поводу непрозрачности их деятельности и возможности усиления опасных свойств патогенов.