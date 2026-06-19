В Харьковском институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучались тяжелые заболевания, способные передаваться человеку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ртищев

Фото: Министерство обороны России Алексей Ртищев

Фото: Министерство обороны России

«В их числе — высокопатогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом»,— сказал господин Ртищев на брифинге Минобороны России.

Алексей Ртищев подчеркнул, что Россия неоднократно инициировала обсуждение военно-биологических программ на Украине на профильных международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. «До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации»,— добавил начальник РХБЗ.

12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные материалы по глобальной программе биолабораторий, финансируемых американскими налогоплательщиками. Согласно документам, более трети таких объектов по всему миру находятся на Украине, и власти США потратили на них более $200 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опасным объектам прописали прозрачность».