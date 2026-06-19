Объем добычи угля в Кузбассе за пять месяцев составил 77,7 млн тонн

Отставание от прошлогоднего графика в объемах добычи угля в Кемеровской области по итогам мая продолжило сокращаться. Это следует из данных министерства угольной промышленности региона по итогам работы отрасли за первые пять месяцев 2026 года.

Согласно подсчетам ведомства, за этот период в Кузбассе было добыто 77,7 млн т, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, по итогам первого квартала отставание составляло 7,5%, января—апреля — 6,6%.

Отгрузка угля в мае также выросла. Она составила 15,1 млн т, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,1 млн т, или на 7,8%. В том числе на экспорт отправлено 9,9 млн т (плюс 1,6 млн т).

Валерий Лавский