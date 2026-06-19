Режим повышенной готовности введут на месте дома в Новосибирске после взрыва газа

На территории дома №57 на ул. Народной в Новосибирске, где произошел взрыв бытового газа, введут режим повышенной готовности. По завершении работ МЧС здание обследуют профильные ведомства, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Средства на восстановление имущества дома выделят из городского бюджета. Глава города добавил, что администрация Калининского района работает с 27 семьями, проживающими в доме. Власти Новосибирска рассмотрят возможность расселения жильцов и восстановления дома.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 19 июня в квартире на втором этаже. В результате хлопка вспыхнул пожар на площади 600 кв. м. Два человека были госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова