Песков призвал ЕС ознакомиться с «реальным положением дел» на Украине

Евросоюзу стоит ознакомиться с «реальным положением дел» в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы.

«Они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка... Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте»,— сказал пресс-секретарь.

Господин Песков добавил, что российская сторона будет открыта к переговорам с европейскими странами, если диалог будет подразумевать «общение с двух сторон», а не «нравоучения» или «какие-то ультиматумы».

В мае страны Евросоюза начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией по конфликту на Украине. В МИД России считают, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах. По мнению российского президент Владимира Путина, подходящим кандидатом на роль переговорщика от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Однако в ЕС с этим выбором не согласились.