Песков заявил о высоких показателях работы ПВО в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что системы ПВО демонстрируют высокие показатели. По его словам, президент Владимир Путин получает оперативные сводки и доклады в любое время суток.

«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели систем ПВО, несмотря ни на что», — сказал господин Песков. Он посоветовал искать больше съемок из различных городов Украины по результатам российских ударов.

В ночь на 18 июня Украина нанесла один из самых крупных ударов при помощи БПЛА по столичному региону. Всего на подлете к Москве силы ПВО сбили 194 дрона. В результате атаки пострадали 17 человек. В Раменском погибла восьмилетняя девочка.

Подробнее о заявлениях Дмитрия Пескова – в материале «Ъ».