Путину доложили об ударе по НПЗ в Капотне

Президент России Владимир Путин по несколько раз в день получает новостные сводки об ударах вооруженных сил Украины. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос, показали ли главе государства кадры атаки БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне.

«Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день при необходимости в любое время дня и ночи»,— сказал господин Песков на брифинге.

Ночью и утром 18 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Вблизи столицы сбиты 194 дрона. Один из БПЛА попал по НПЗ в Капотне на юго-востоке Москвы. Там начался пожар. К 14:48 мск возгорание локализовали.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетное утро».