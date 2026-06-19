«Трамп поджал хвост»

Исламабадский меморандум о взаимопонимании — временное мирное соглашение между Ираном и США продолжает оставаться в центре внимания медиа во всем мире, в первую очередь — в странах, которых оно касается непосредственно. Американцы размышляют о том, как окончание войны повлияет на промежуточные выборы в ноябре. Израильтяне возмущены «капитуляцией» Трампа и пытаются привыкнуть, что Израиль теперь сам за себя. Арабские наблюдатели видят во всем этом явный проигрыш палестинского дела. В Иране же продолжают праздновать и едва ли не по пунктам объясняют, почему меморандум — убедительная и однозначная победа Тегерана.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) Последствия иранской сделки Помните, президент Трамп обещал своим сторонникам, что «никакой сделки с Ираном не будет, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ»? Сделка, которую он только что заключил, не выглядит документом о капитуляции. Она оставляет Исламскую Республику не только в целости, но и чувствующей себя сильнее. Война привела к расколу в обычно суперлояльном к Трампу лагерю MAGA. И она дала демократам массу поводов для критики накануне промежуточных выборов в ноябре. Все это, казалось бы, указывает на кризис в лагере Трампа и потенциальное поражение на выборах в ноябре… Но, возможно, президент США не так уж и пострадает из-за всего этого. Напряжение в партии реально… Но, по крайней мере пока, самыми громкими критиками являются те представители лагеря MAGA, которые или уже в значительной степени отстранены от дел, или объявили о своем предстоящем уходе… Другими словами, трещины есть, но это еще не кризис… Они могут быть болезненными для республиканцев с приближением выборов, но они, скорее всего, будут менее катастрофичными, чем можно было бы себе предположить, судя по последствиям войны.

Haaretz (Тель-Авив, Израиль) Версальский договор Трампа превращает войну 7 октября в стратегическое поражение С израильской точки зрения, Меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном,— документ, который великолепен в своей отвратительности. В значительной степени, и что бы ни говорил президент США Дональд Трамп, это соглашение о капитуляции Америки, даже при том, что Иран, казалось, проигрывал на поле боя. США предоставляют (Ирану.— “Ъ”) немедленные выгоды и… ошеломительным образом обещают… $300 млрд на восстановление иранской экономики. Какая часть этих денег пойдет на укрепление того самого режима, который в январе убил тысячи своих собственных граждан?.. И что из этого будет послано «Хезболле» и, возможно, «Хамасу», чтобы помочь им оправиться от израильских ударов, нанесенных после резни в Газе 7 октября? Суть в том, что Трамп поджал хвост, удаляется от Персидского залива и, возможно, теряет интерес ко всему региону.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) На фоне шумихи вокруг «сделки с Ираном» Палестина продолжает гореть Теперь, когда Иран и США объявили о достижении соглашения, все новости — о «конце войны». Но войне Израиля не видно конца, ведь она никогда не велась в первую очередь против Ирана. Иран — это всего лишь еще один фронт в той самой долгой войне против Палестины. Здания все еще разрушаются. Дети все еще умирают. Снайперы никуда не делись. Беспилотники никуда не улетели. Бульдозеры все еще там. А нам говорят называть это «прекращением огня»… Именно это помогает прикрыть история с Ираном… И Палестина продолжает исчезать, поглощенная другой историей. Погибшие теперь мертвы не потому, что их убил Израиль. Они мертвы потому, что регион нестабилен, потому что Иран опасен, потому что Израиль заявляет, что защищает себя.

IRIB News (Тегеран, Иран) Стратегическая победа Тегерана и ослабление вашингтонского потенциала сдерживания Меморандум о взаимопонимании… всесторонне отражает меняющийся баланс сил в регионе и стабилизацию геополитического положения Исламской Республики Иран. Изучение содержания и контекста составления этого меморандума показывает, что Соединенные Штаты, не сумев достичь своих главных целей, были вынуждены принять новые реалии на поле боя… Последовательность событий, приведших к этому соглашению, указывает на полный провал противоборствующей стороны в достижении заявленных целей войны (включая уничтожение режима, раздел иранской территории и разграбление национальных ресурсов). Настойчивость Белого дома в том, что касалось переговорного процесса, была вызвана военным тупиком и неспособностью использовать своих марионеток и террористов в качестве рычага давления; следовательно, сама структура переговоров является демонстрацией силы иранского сопротивления и ослабления американского сдерживания… Полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном Читать далее Одним из важнейших стратегических достижений Ирана в этом меморандуме является укрепление фронта сопротивления и его легитимности. Принятие Вашингтоном этого документа означает официальное признание расширения стратегического влияния Ирана и сферы его политического, военного, интеллектуального и военного влияния в регионе.

Le Point (Париж, Франция) «Это капитуляция»: республиканские «ястребы» атакуют сделку Трампа с Ираном Президенту США пришлось довольствоваться временным соглашением о возобновлении работы Ормузского пролива, весьма выгодным для Тегерана. В его лагере нарастает недовольство… Соглашение позволяет Тегерану возобновить экспорт нефти, оставляет открытой возможность введения пошлин в будущем и путь к созданию фонда восстановления в размере $300 млрд, при этом не упоминая программу баллистических ракет. И все это — в надежде решить сложный вопрос ядерного оружия в течение следующих шестидесяти дней. Переговоры Вашингтона и Тегерана в Швейцарии были отложены Эти уступки были плохо восприняты в Израиле, а также среди республиканских «ястребов». «Рональд Рейган перевернулся бы в гробу»,— сказал сенатор-республиканец Билл Кэссиди из Луизианы. Критикуется и фонд восстановления… Тед Круз (из Флориды.— “Ъ”) говорит: «История учит нас, что давать миллиарды долларов теократическим фанатикам, которые хотят нашей смерти,— это плохая идея. Я думаю, что президент получает очень плохие советы по этому поводу».

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов