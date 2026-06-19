Бывшего депутата Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом «Ведомостям» сообщил сам господин Напсо, который сейчас находится, по его словам, на лечении в ОАЭ. Его обвиняют в изнасиловании помощницы в 2023 году. Бывший депутат свою вину не признает.

«Причины для объявления меня в розыск отсутствуют. Родственники, проживающие по месту моей регистрации, не получали никаких повесток. Мне никто не звонит. Вы до меня сразу дозвонились, а следователь почему-то не может»,— сказал господин Напсо. Защита обжалует объявление его в розыск и заочный арест.

Юрий Напсо улетел за границу в апреле 2023 года, на следующий день после того, как его помощница подала заявление в полицию. С того момента бывший депутат не возвращался в Россию. Из-за того, что господин Напсо не появлялся на рабочем месте более 200 дней, Госдума лишила его мандата.

Дело прекратили в конце января 2026 года из-за процессуальных нарушений, связанных со статусом бывшего депутата. За месяц до возбуждения дела он стал членом избиркома в Ростове-на-Дону от партии «Справедливая Россия». В отношении Юрия Напсо должен был применяться особый порядок производства, однако это требование не было выполнено.

Как писал «Ъ», дело возобновили в начале февраля. По словам господина Напсо, о возобновлении процесса он не знал. При повторном возбуждении дела ограничений из-за статуса обвиняемого уже не было — полномочия члена избиркома Юрия Напсо были досрочно прекращены 15 января. Бывший парламентарий настаивает на том, что помощница пытается его оговорить, чтобы избежать наказания за крупное хищение. По словам господина Напсо, девушка подделала его подпись на бланке и перевела на свой счет 2 млн руб. якобы в качестве премии.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Экс-депутату напомнили об изнасиловании».