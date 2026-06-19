Полиция в Ульяновске повторно постановила выдворить мексиканского художника из РФ

В пятницу миграционная служба отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска снова вызвала мексиканского художника Эммануэля Легаррета в районную миграционную службу, где снова было составлено постановление о повторном административном нарушении требований миграционного законодательства, назначении штрафа и выдворении за пределы РФ. Об этом «Ъ-Волга» сообщила адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Акрамовский Фото: Вячеслав Акрамовский

Мексиканец Эммануэль Легаррета живет в России уже девять лет, говорит, что полюбил эту страну, вдохновляется ее обычаями и культурой. Имея с 2018 года вид на жительство, он, согласно требованиям законодательства, должен ежегодно подтверждать факт своего проживания в России по конкретному адресу регистрации. Осенью прошлого года в отношении него уже выносилось постановление об административном нарушении в связи с тем. что он несвоевременно известил о смене адреса регистрации.

Ранее, 5 июня, полиция уже выносила постановление о выдворении. Художника направили в центр временного содержания иностранцев, однако в четверг Железнодорожный районный суд, рассмотрев жалобу художника признал постановление незаконным и направил дело на новое рассмотрение. Как поясняла «Ъ-Волга» адвокат художника, в жалобе отмечалось, что фактически в действиях ее подзащитного отсутствует состав административного правонарушения. Художника она назвала законопослушным иностранцем, который в этом году трижды приходил в миграционную службу с необходимыми документами, но их не принимали у него, ссылаясь на различные причины (слишком рано, нет бланков, ждем ответа на запрос и т.д.). «Вместо того чтобы пояснить и проконсультировать, полиция перешла к наказанию»,— отмечает адвокат. По ее словам, полицией также был нарушен ряд процессуальных требований, в частности, не был предоставлен профессиональный переводчик.

Адвокат также пояснила, что с решением райсуда они не согласны, поскольку требовали полностью отменить постановление полиции как незаконное в связи с отсутствием состава административного правонарушения, и оно будет обжаловано в апелляционной инстанции. Тем не менее, по ее словам, полиция срочно подготовила новое постановление, устранив замечания, на которые указал суд в прежнем протоколе, предоставив художнику профессионального переводчика, а также вручив перевод протокола и постановления. Теперь материалы передаются в Мелекесский райсуд, который сегодня будет принимать решение о помещении художника в центр временного содержания иностранцев.

Арина Суэцкая-Куликова заметила, что новое постановление полиции также будет обжаловано, поскольку защита настаивает на отсутствии административного правонарушения.

В пресс-службе УМВД сказали, что пока не могут дать подробные пояснения, «информация уточняется». Источник, близкий к УМВД, сказал «Ъ-Волга», что позиция ведомства ранее была изложена в комментарии МВД РФ о виновности иностранца «и она не изменилась».

Сергей Титов, Ульяновск