Воронежец получил 25 лет за сотрудничество с ВСУ и попытку диверсии

Областной суд приговорил 41-летнего Дмитрия Татаринцева к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. По данным следствия, осужденный сотрудничал с «представителями спецслужб иностранного государства», выполнял их задания и готовился осуществить диверсию на объекте энергетики. Об этом 19 июня рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что с украинскими спецслужбами Дмитрий Татаринцев установил контакт в октябре 2024 года. С декабря 2024-го по март 2025-го он вел фотосъемку, собирал сведения и передавал координаты расположения объектов в Воронеже и области, за что получал деньги. Задержали мужчину сотрудники регионального УФСБ, когда он достал из тайника взрывчатку для подрыва энергетического объекта.

Татаринцева осудили за госизмену, приготовление к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, незаконное хранение взрывчатых веществ и отмывание денег, полученных в результате преступления. Санкции этих статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Помимо срока суд также назначил мужчине штраф 1 млн руб. и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что несовершеннолетнего жителя Воронежа обвиняют в государственной измене и диверсии в составе организованной группы. Следствие считает, что в апреле 2024 года подросток начал сотрудничество с представителями украинской террористической организации. По заданию кураторов он собирал и передавал сведения, а в марте 2025-го произвел диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

Денис Данилов