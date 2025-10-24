Воронежец ответит в суде за шпионаж в интересах ВСУ

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 41-летнего местного жителя, которому вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), подготовка к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса в составе группы (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ), незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Материалы направлены в облсуд, сообщили в надзорном ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Татаринцеве.

По версии следствия, осенью 2024 года воронежец вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями ГУР Украины. С декабря того же года по март 2025-го он выполнял от представителей украинской спецслужбы задания, собирал и передавал им сведения, «которые могли быть использованы против вооруженных сил РФ». За это обвиняемый получал вознаграждение.

В начале сентября стало известно, что ФСБ задержала воронежца по подозрению в финансировании украинского военизированного объединения в криптовалюте.

Алина Морозова