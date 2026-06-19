Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы внешней политики

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники обсудили вопросы внешней политики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

Фото: пресс-служба президента РФ

С докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо него, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Предыдущее совещание Владимира Путина с Совбезом прошло 11 июня. На нем обсудили безопасность подготовки и проведения в сентябре выборов в Госдуму.