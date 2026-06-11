Путин обсудил с членами Совбеза безопасность на выборах в Госдуму в сентябре
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. Темой встречи стала безопасность подготовки и проведения в сентябре выборов в Госдуму.
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов»,— сказал господин Путин. С докладом на совещании выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.
Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Первым делом — депутаты».