Путин обсудил с членами Совбеза безопасность на выборах в Госдуму в сентябре

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. Темой встречи стала безопасность подготовки и проведения в сентябре выборов в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов»,— сказал господин Путин. С докладом на совещании выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Первым делом — депутаты».