Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ в Раменском 18 июня

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Раменском накануне погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, в момент удара ребенок находился дома с бабушкой, там начался пожар. Женщина не пострадала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА в Жуковском

Фото: пресс-служба губернатора Московской области Последствия атаки БПЛА в Жуковском

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Господин Воробьев выразил соболезнования родным погибшей. Губернатор пообещал оказать ее семье всю необходимую помощь. На данный момент все службы Раменского заняты устранением последствий вчерашней атаки. Всего в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Жуковском, Раменском и Балашихе.

18 июня произошел один из самых крупных в Подмосковье налетов БПЛА. Пострадали 17 человек, в том числе двое детей. На подлете к столице сбили 194 дрона.

Подробности — в репортаже «Ъ» «"Самое главное, что все живы"».

В новости в 13:11 мск внесены изменения из-за неверного изложения данных в посте губернатора. Исправлено название города в заголовке и первом абзаце.