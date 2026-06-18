«Самое главное, что все живы»

В ночь на 18 июня Подмосковье пережило одну из крупнейших атак украинских беспилотников. По данным областных властей, пострадали 17 человек, в том числе 2 ребенка. В Жуковском один из беспилотников попал в многоэтажку на улице Гагарина — единственную высотку в районе. “Ъ” узнал у жильцов этого дома, как они пережили ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Жители Жуковского с самого утра толпились возле дома на улице Гагарина. Люди приходили, чтобы своими глазами увидеть последствия ночной атаки БПЛА на город. Один из беспилотников попал между 23-м и 24-м этажами — и две балконные плиты рухнули во двор, повредив десяток машин и детскую площадку. Разглядывая эти разрушения, горожане эмоционально обменивались впечатлениями от прошедшей ночи — похоже, в городе никто не спал. Высокий парень с сигаретой в зубах долго вертел телефоном — искал ракурс, чтобы сфотографировать одновременно и выбитые окна, и обвалившиеся плиты. Его дернул за руку пожилой мужчина в кепке и раздраженно поинтересовался: «Ты зачем снимаешь? Вот зачем? Из-за таких, как ты, все вот так и получается!» Но парня это не остановило — он все-таки сделал серию снимков.

В мае 2026 года в Москве и Московской области был введен запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА. За нарушение грозят штрафы: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Хозяева поврежденных автомобилей стояли тут же, во дворе,— чокались пластиковыми стаканчиками с коньяком. Колбасу и сыр они разложили на багажнике чудом уцелевшей машины — на ночь владелец припарковал ее под навесом. Несмотря на все разрушения, они аккуратно складывали мусор и окурки в пакет, приговаривая: «Стрессовая ситуация, но все равно людьми надо оставаться».

Тема беседы была очевидной: мужчины обсуждали, дадут ли им компенсацию. «Вот мы ждем того, кто должен это все зафиксировать. Потом будем писать коллективное заявление,— рассказал корреспонденту “Ъ” житель дома Алексей.— Может быть, что-то получится. А скорее всего, ответят: "Пишите заявление на Украину, молодой человек". Ну, на самом деле, самое главное, что все живы и здоровы». Пока он делился сомнениями, сотрудники полиции начали фотографировать поврежденные автомобили.

У стоящего рядом Владимира пострадала не только машина. Беспилотник взорвался совсем рядом с его квартирой — так что выбило все окна. Шрапнель пролетела прямо над кроватью, где мужчина лежал с женой — мелкие металлические шарики ударили в стену и мебель. «В сушилку тоже попало»,— уточнила Виктория, супруга Владимира. И сообщила мужу: «У тебя теперь трусы в дырочку».

«Это хорошо, что они не встали с кровати посмотреть,— переживал Дмитрий, сосед Владимира.— А то так бы встали — и кто-то бы уже потом не встал…» Сам он выбежал из здания после первых же взрывов: «Все дрожало, мы сразу с женой вскочили с кровати, убежали в другую комнату, где окна на другую сторону. Смотрим, там машина у забора уже горит, *****. Я по лестнице бегом сюда». Горел соседский автомобиль — Дмитрию удалось его потушить. Затем он под звуки взрывов оттащил отлетевшие от дома куски обшивки и отогнал свою машину. Но она к тому времени уже была посечена осколками. «Единственное, что не пострадало,— охранная будка. Целая, *****»,— усмехнулся Владимир. На фоне кусков бетона и разбитых автомобилей строение действительно выглядело чересчур новым.

К утру для жильцов пострадавшего дома организовали временный пункт размещения в школе через дорогу. Корреспонденту “Ъ” не удалось попасть внутрь, но вышедшие оттуда люди заверили, что их обеспечили горячим питанием и предложили консультацию со школьным психологом.

«Когда раздался взрыв, мы выбежали в гараж, сидели в подвале там. Потом стихло. Вышли, соседи сказали, что здесь пункт размещения. Нас никто не эвакуировал, мы сами сюда прибежали, испугались»,— рассказала Клавдия.

Другой беспилотник попал в дом на улице Жуковского. Здесь весь двор был оцеплен полицейскими — они никого не пропускали. Жильцов временно разместили во Дворце культуры на улице Фрунзе. Утром там было много людей, но ближе к 14:00 остались всего две пожилые женщины — Любовь и Надежда. В зале ДК они пили чай с печеньем под чутким присмотром волонтеров. «Наши два подъезда сейчас отключены. Нас не пускают. Сказали, что ждут саперов и надо сидеть тут до победного. Потому что беспилотник в дом попал, но не разорвался,— поясняла Любовь.— Я утром рано проснулась, собралась в душ идти, как нас начали эвакуировать». На вечер у Любови и Надежды были планы: джазовый концерт в городском Доме ученых. «Душ не приняла… А билеты вот куплены. Придется так идти»,— переживала женщина — кажется, больше, чем о беспилотниках.

Полина Мотызлевская