The Economist раскрыл обсуждаемый Украиной и США мирный план

Администрация США обсуждает с властями Украины план урегулирования российско-украинского конфликта в два этапа, сообщает The Economist со ссылкой на источники. Сперва — ограничение зоны боевых действий в 50–70 км по обе стороны линии фронта, затем — заключение «более широкого соглашения», рассказали собеседники журнала.

Один из источников The Economist предположил, что власти России не согласятся на какие-либо предложения как минимум до октября, то есть до промежуточных выборов в Конгресс США. По информации журнала, Украина и США поддерживают ежедневные контакты на тему урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения конфликта вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. В мае российский президент заявил, что конфликт России и Украины идет к завершению, судя по ситуации на поле боя.