The Economist раскрыл обсуждаемый Украиной и США мирный план
Администрация США обсуждает с властями Украины план урегулирования российско-украинского конфликта в два этапа, сообщает The Economist со ссылкой на источники. Сперва — ограничение зоны боевых действий в 50–70 км по обе стороны линии фронта, затем — заключение «более широкого соглашения», рассказали собеседники журнала.
Один из источников The Economist предположил, что власти России не согласятся на какие-либо предложения как минимум до октября, то есть до промежуточных выборов в Конгресс США. По информации журнала, Украина и США поддерживают ежедневные контакты на тему урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения конфликта вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. В мае российский президент заявил, что конфликт России и Украины идет к завершению, судя по ситуации на поле боя.
Информация о плане урегулирования российско-украинского конфликта, состоящем из 28 пунктов, ранее публиковалась изданием Axios. Позже, после переговоров американских и украинских официальных лиц в Женеве, а затем консультаций с европейскими странами, количество пунктов сократилось до 19. Из обновленного плана могли быть исключены положения об использовании замороженных российских активов, передаче территорий России, а также о численности ВСУ и амнистии.
Данный план администрация США предложила России и Украине. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, обсуждать мирную инициативу напрямую с Россией американская сторона не хотела, так как Киев выступал против этого. Кремль не исключал, что конфликт на Украине может быть разрешен в обозримом будущем, хотя пессимистический сценарий считался более вероятным. Союзники Украины на саммите G20 заявили, что план США требует доработки, но может стать основой для переговоров. Однако Владимир Путин считает, что первоначальный 28-пунктный план является хорошей основой для дальнейших переговоров.