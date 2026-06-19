Продюсеру певицы Линды продлили домашний арест
Тверской суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Михаилу Кувшинову, продюсеру певицы Линды, сообщил ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на хиты композитора Максима Фадеева.
Господин Кувшинов будет находиться под домашним арестом до 20 августа. Адвокат продюсера отмечал, что за Михаила Кувшинова поручились теле- и радиоведущие, музыканты, продюсеры и другие деятели культуры и искусства. Защита отметила, что в деле есть показания, которые «вообще не указывают на причастность... подзащитного к инкриминируемому ему преступлению».
Михаила Кувшинова обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело продюсера объединили в одно производство с делом гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Последнего обвиняют в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК). Оба свою вину не признают. По делу господина Черкасова пострадавшими, по мимом Максима Фадеева, признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина, основатели группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. С ноября гендиректор «Джема» находится в СИЗО.
Дела против Михаила Кувшинова и Андрея Черкасова возбудили в ноябре 2025 года по заявлению Максима Фадеева. Тот утверждал, что Андрей Черкасов через махинации с документами добился того, чтобы купленные у композитора песни были переписаны на певицу Линду. Господин Фадеев заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался решить вопрос с господами Кувшиновым и Черкасовым. Следствие утверждает, что Михаил Кувшинов участвовал во «всех этапах фальсификации документов».
12 мая певицу Линду вызывали на допрос. Она заявила, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков. Она оставила в репертуаре три композиции — «Сделай так», «Мало огня», «Никогда».
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыка их связала».
Уголовное дело против продюсера Линды Михаила Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве с авторскими правами на песни Максима Фадеева, было возбуждено в ноябре 2025 года. Изначально потерпевший Фадеев заявлял, что 30 лет не получал роялти и пытался урегулировать вопрос мирно через представителей Линды. Однако впоследствии его адвокат заявил, что Максим Фадеев не считает Кувшинова виновным и воспринимает его как такого же потерпевшего.
Суд поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Кувшинова, несмотря на заверения защиты о его непричастности и истечении десятилетнего срока давности для некоторых предполагаемых действий. Согласно материалам дела, Кувшинов, по версии следствия, был причастен к хищению исключительных авторских прав на произведения Максима Фадеева, включая такие хиты, как «Ворона» и «Плацента», чем был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. При этом подчерковедческая экспертиза показала, что подпись Фадеева на договоре о передаче прав на песни была подделана.