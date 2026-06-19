Продюсеру певицы Линды продлили домашний арест

Тверской суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Михаилу Кувшинову, продюсеру певицы Линды, сообщил ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на хиты композитора Максима Фадеева.

Господин Кувшинов будет находиться под домашним арестом до 20 августа. Адвокат продюсера отмечал, что за Михаила Кувшинова поручились теле- и радиоведущие, музыканты, продюсеры и другие деятели культуры и искусства. Защита отметила, что в деле есть показания, которые «вообще не указывают на причастность... подзащитного к инкриминируемому ему преступлению».

Михаила Кувшинова обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело продюсера объединили в одно производство с делом гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Последнего обвиняют в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК). Оба свою вину не признают. По делу господина Черкасова пострадавшими, по мимом Максима Фадеева, признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина, основатели группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. С ноября гендиректор «Джема» находится в СИЗО.

Дела против Михаила Кувшинова и Андрея Черкасова возбудили в ноябре 2025 года по заявлению Максима Фадеева. Тот утверждал, что Андрей Черкасов через махинации с документами добился того, чтобы купленные у композитора песни были переписаны на певицу Линду. Господин Фадеев заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался решить вопрос с господами Кувшиновым и Черкасовым. Следствие утверждает, что Михаил Кувшинов участвовал во «всех этапах фальсификации документов».

12 мая певицу Линду вызывали на допрос. Она заявила, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков. Она оставила в репертуаре три композиции — «Сделай так», «Мало огня», «Никогда».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыка их связала».