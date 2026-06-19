Главу компании в Красноярске осудили условно за ущерб природе на 143 млн рублей

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении руководителя ООО «Недры» по делу об ущербе природе на 143 млн руб. Его признали виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ). Подсудимому назначили два года условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых, на аналогичный срок, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, в 2021 году рядом с селом Родник в Шарыповском районе на сельскохозяйственных землях компания начала разработку карьера. На протяжении нескольких месяцев с территории снимался плодородный слой почвы, велись земляные работы и добыча песчано-гравийной смеси. При этом организация не предусмотрела рекультивацию земель, установили правоохранители.

В результате действий фирмы произошла деградация земель на площади свыше 8 тыс. кв. м. Свою вину фигурант дела признал. Ранее по иску надзорного ведомства суд постановил взыскать с компании всю сумму причиненного вреда в бюджет региона.

Александра Стрелкова