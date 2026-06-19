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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз завершит карьеру

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз завершит карьеру. Об этом сообщил журналист Дэвид Паньотта.

По информации источника, 19 июня «Виннипег» проведет пресс-конференцию, на которой хоккеист объявит о своем решении. За «Джетс» 38-летний Тэйвз выступал на протяжении одного сезона. До этого он на два года приостанавливал карьеру из-за проблем со здоровьем.

В течение 16 лет канадец выступал за «Чикаго Блэкхокс», в составе которого завоевал три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). В 2010 году он получил Conn Smythe Trophy — награду, вручаемую самому ценному игроку play-off. Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий провел 1286 матчей, в которых набрал 1031 (428 голов + 603 результативные передачи) очко.

Также на счету Тэйвза два олимпийских золота (2010, 2014) и одна победа на чемпионате мира (2007) со сборной Канады. На Играх 2014 года он стал автором победной шайбы в финальном матче против команды Швеции. Нападающий является самым молодым членом «тройного золотого клуба», в который входят игроки, выигравшие Олимпиаду, мировое первенство и Кубок Стэнли. Он был включен в него в 22 года. В 2017 году Джонатан Тэйвз попал в список 100 величайших игроков НХЛ по версии самой лиги.

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Завершение карьеры Джонатана Тэйвза происходит на фоне схожих решений других известных хоккеистов. Например, Марк-Андре Флери, также трехкратный обладатель Кубка Стэнли, завершил карьеру до этого сезона в 2024 году, но затем выразил готовность возобновить ее, если представится «подходящий шанс». Анже Копитар, двукратный обладатель Кубка Стэнли, объявил, что завершит игровую деятельность по окончании сезона 2025/26. В то же время, Александр Овечкин, рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, планирует продолжить карьеру в КХЛ после истечения контракта с «Вашингтоном» в конце сезона 2026/27.

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