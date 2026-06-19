Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В одной из социальных сетей я недавно наткнулась на ролик, в котором семейная пара, выезжая из отеля, чуть ли не моет полы и проводит генеральную уборку номера перед отъездом. Ролик был комический, но вопрос на самом деле вполне серьезный. Существует ли гостиничный этикет в отношении того, каким следует оставлять номер после себя?

Я решила посмотреть, что об этом пишут самые разные источники — от The New York Times и The Washington Post до обсуждений на Reddit, где своим мнением делятся сами сотрудники гостиниц. Главное правило звучит очень просто: гость не обязан убирать номер, но и не должен создавать персоналу лишнюю работу. Некоторые сотрудники отелей признаются, что слишком аккуратно заправленная кровать иногда только усложняет работу, потому что становится не сразу понятно, использовалась ли она.

Что действительно считается хорошим тоном — так это собрать мусор в корзины или хотя бы в одно место, оставить использованные полотенца в ванной комнате, а не разбросанными по номеру, и, если вы заказывали еду в номер, сложить использованную посуду вместе. Особенно сотрудники гостиниц не любят мокрые полотенца, оставленные на кроватях, диванах или коврах. Интересно, что практически все источники сходятся в одном: персонал гораздо больше ценит разумную аккуратность, чем попытки гостей самостоятельно выполнять работу горничных. А еще хороший тон — оставить горничным немного чаевых.

Анна Минакова