Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В соцсетях все больше стремления к настоящему, живому, яркому. Интерьеры заполняются декором замысловатых форм, в одежде все больше элементов, связанных или сшитых самостоятельно, блокноты покрыты наклейками и надписями.

Whimsy (с англ. «причуда, каприз») — это новый культурный жест зумеров и части миллениалов, которые пытаются вернуть в повседневность легкость, игру и ощущение маленького чуда, пишет NYT. На фоне стресса, тревоги и общего ощущения перегруженности мира этот тренд выглядит как мягкий отказ от взрослой серьезности. Вместо постоянной продуктивности — спонтанность, вместо рациональности — чуть больше фантазии, вместо постоянного контроля — желание позволить себе странные, милые и чуть детские радости: раскрасить блокнот, сесть за вязание полосатого шарфа или тому подобное.

Суть whimsy не в том, чтобы «сбежать от реальности», а в том, чтобы сделать ее менее тяжелой. Это может проявляться в домашней обстановке, привычках, прогулках без цели и в любви к вещам, которые вызывают улыбку. Важен не сам предмет, а ощущение: жизнь становится менее механической и более теплой. Именно поэтому тренд быстро получил распространение — он попал в запрос поколения, уставшего жить в режиме напряжения и самоконтроля.

Whimsy можно назвать не только эстетикой, но и способом эмоциональной самозащиты. У людей как бы снова есть право быть немного нелепыми. Аналитики отмечают, что бизнес тоже перестраивается: теперь бренды продают не идею стать лучшей версией себя, а как бы разрешают пользователям быть собой. Неидеальность вызывает лояльность.

Яна Лубнина