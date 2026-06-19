Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Доля апартаментов в экспозиции новых премиальных и делюкс-комплексах Москвы сократилась до 3,5%. В 2025 году их доля была около 5%. По данным экспертов компании Whitewill, в начале лета 2026 года в этом сегменте насчитывалось почти 230 лотов. Их общая площадь — 22,5 тыс. кв. м. Годом ранее таких лотов в экспозиции было почти 300. За год предложение апартаментов сократилось почти на четверть по количеству лотов и примерно на 22% по площади.

Снижение доли апартаментов заметно и в структуре спроса. По оценке брокеров, за 12 месяцев на апартаменты пришлось 54 сделки из 4,7 тыс. сделок в строящихся премиальных и делюкс-проектах Москвы, то есть около 1% от общего числа сделок. Средняя цена апартаментов в премиальных и делюкс-новостройках Москвы за год изменилась несущественно и составляет около 1 млн 800 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Сокращение доли апартаментов не стоит воспринимать как падение интереса покупателей к этому формату», — отмечают эксперты. Интерес к нему сохраняется, но он стал менее заметен в статистике первичного рынка: новые проекты не выводятся в реализацию, а значительная часть ликвидного предложения уже находится на вторичном рынке и в эти данные не попадает. Для части клиентов в премиальном сегменте принципиален именно жилой статус объекта, но есть и покупатели, которые спокойно рассматривают апартаменты, если им подходят локация, дом, виды, планировка и уровень сервиса.

Светлана Бардина