Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Ростове Великом довелось мне посетить выставку с забавным названием «Митрополичье варенье». Давайте по порядку. Это совместный проект Музея русского импрессионизма и Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» при стратегическом партнерстве юридического бюро «ТМ Дефенс». Открыта выставка в Конюшенном дворе, сравнительно недавно восставшем из руин у стен Кремля.

Выставленные работы относятся к основному направлению собирательства московского музея — импрессионизму, а это художники Игорь Грабарь и Константин Юон и другие. Но не только: есть и полотна живописцев академического направления — ведь показаны работы из более чем 30 музейных и частных собраний.

Теперь о замысле экспозиции. Идея вдохновлена Митрополичьим садом, который расположен прямо за кремлевской стеной еще с XVII века. Разбили его при митрополите Ионе, создавшем, кстати, также знаменитые колокольные «ростовские звоны». Так вот, здесь выращивали плоды и ягоды, а также массу лечебных трав. И, естественно, варили варенье.

Выставка получилась о Ростове, о традициях провинциального садоводства и чаепития, с непременным участием ольфакторных композиций (то есть запаховых инсталляций), со специально написанными для музея музыкальными композициями. Я спросил у владельца бюро «ТМ Дефенс» Олега Жукова, почему, собственно, он занимается меценатством. «Проект действительно идеальный, красивый. Они говорят, что это партнерство. Получается, знаете, влиться в эту их группу, принять какое-то участие в этой выставке», — ответил он.

Кстати, знаете, откуда возникла идея выставки про варенье? Как рассказывают очевидцы, куратор проекта Юлия Петрова, отдыхая в Ростове, год назад приехала с этим замыслом на велосипеде к тогдашнему директору Ростовского Кремля Никите Аникину, они моментально договорились о выставке. И привлекли Олега Жукова. Звезды сошлись.

Дмитрий Буткевич