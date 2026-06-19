Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andres Stapff / Reuters Фото: Andres Stapff / Reuters

Если бы существовал рейтинг «темных лошадок» на чемпионатах мира, которые превзошли ожидания болельщиков, то сборная Коста-Рики имела бы все шансы его возглавить. В 2014 году команду из страны с населением чуть больше 5 млн человек причисляли к поставщику очков на групповом этапе. Еще бы — ведь костариканцы попали в «группу смерти», где, кроме них, были три победителя чемпионатов мира разных лет — Уругвай, Италия и Англия.

Но пока эксперты считали, сколько голов пропустит Коста-Рика, команда из Центральной Америки начала творить одну сенсацию за другой. В первом матче был повержен Уругвай (3:1). Кто-то еще пытался преподнести произошедшее как случайность, а костариканцы уже одолели Италию со счетом 1:0. Кстати, после той победы англичане, которые начали турнир неудачно, потеряли шансы на выход из группы. Но даже они в итоге не смогли хлопнуть дверью и наказать дерзких выскочек. Ничья — 0:0 — и Коста-Рика на глазах у изумленной публики вышла в плей-офф с первого места «группы смерти», не потерпев ни одного поражения.

В одной восьмой финала команда попала на греков. Они тоже не смогли одолеть Коста-Рику: счет 1:1 случился в основное и дополнительное время, а в серии пенальти у команды-сенсации блестяще играл вратарь Кейлор Навас. Впрочем, он был хорош не только на одиннадцатиметровых. Так Коста-Рика впервые в истории футбола вышла в четвертьфинал. Там ее ждали нидерландцы.

Сборная Нидерландов была тогда одним из фаворитов турнира, но даже она не смогла решить вопрос ни в основное, ни в дополнительное время. Коста-риканскую сказку остановила только серия пенальти. Конечно, для страны это стало величайшим достижением, которое вряд ли повторится в обозримом будущем. Все-таки подобные свершения на чемпионатах мира в исполнении команд из стран, которые называют футбольными карликами, — настоящая фантастика.

Владимир Осипов