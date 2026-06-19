Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Острый стресс делает нас менее сообразительными. Классический пример: репетируя собеседование в домашних условиях, мы можем без запинки рассказать о своем прошлом опыте, о том, какие сложные задачи решали, и все это будет так артистично и красочно, что оценил бы сам Станиславский. Однако когда дело доходит до настоящего собеседования, многие кандидаты теряются.

Группа когнитивных психологов из Гамбургского университета в новом исследовании объясняет, почему острый стресс мешает нам извлекать из памяти прошлый опыт и обращаться к логике. Ученые устроили участникам нечто похожее на стрессовое собеседование. И обнаружили любопытную вещь.

Сама по себе встряска не стирает воспоминания и не делает нас глупее напрямую. Просто в такие моменты наш мозг не может соединить новую информацию со старой, а именно из таких связей рождаются догадки, инсайты и внезапные озарения. Можно представить память как огромную библиотеку. Когда мы спокойны, все книги расставлены по полочкам, а карточки разложены в правильном алфавитном порядке. Однако в стрессе этот читальный зал превращается в сложнейший лабиринт. Информация есть, а добраться до нее невозможно. Именно поэтому лучшие идеи приходят после экзамена, собеседований или ссоры.

Но у науки есть некоторые рекомендации. Когда чувствуете сильное напряжение, важно перенести внимание с результата на задачу. Не думать о том, что нужно обязательно понравиться работодателю, а лишь спокойно ответить на следующий вопрос. Мозг плохо работает с абстрактной угрозой будущего, но хорошо справляется с конкретной маленькой проблемой прямо сейчас.

Анна Кулецкая