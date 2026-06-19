На подлете к Москве сбиты три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили работу после более чем 11 часов согласования полетов с «соответствующими органами».

Накануне на подлете к Москве сбили 194 беспилотника. Это была самая крупная с начала спецоперации атака ВСУ на российскую столицу. В Москве обошлось без пострадавших, в области — 17 раненых. Как выяснил «Ъ», произошедшее расследуется по статье о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетное утро».