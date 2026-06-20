Сегодня исполняется 70 лет начальнику управления президента РФ по внешней политике Игорю Неверову

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Фото: stockholm.moscow Игорь Неверов

Фото: stockholm.moscow

Его поздравляет ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов:

— Уважаемый Игорь Святославович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! На протяжении многих лет Ваша профессиональная деятельность служит примером ответственности, преданности делу и стремления приносить пользу Отечеству. Вас отличают высокий профессионализм, широкий кругозор, умение находить решения самых сложных задач и объединять вокруг себя единомышленников. Благодаря этим качествам Вы заслужили высокий авторитет и искреннее уважение коллег, партнеров и всех, кому довелось работать рядом с Вами. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, неиссякаемой энергии и всего самого доброго!

Сегодня отмечает день рождения советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Елена Ямпольская

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет директор Государственного музея А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры РФ Евгений Богатырев:

— Глубокоуважаемая Елена Александровна! Сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем! Чувства глубокого уважения и восхищения вызывают Ваш многогранный талант, высокий профессионализм и Ваша преданность отечественной культуре! Ваш жизненный путь — это пример яркого, созидательного служения России. Под Вашим руководством газета «Культура» вступила в эпоху расцвета, приобретя статус авторитетнейшей трибуны для профессионального сообщества и читателей. Ваша деятельность на посту председателя комитета Госдумы по культуре была наполнена множеством добрых дел и важнейших законодательных инициатив. Сегодня Вы выполняете особую миссию. Ваши свершения, направленные на сбережение нашего главного национального достояния — родного языка, укрепляют единство страны и ее духовный фундамент. Вам удается выстроить живой, конструктивный диалог между властью и творческим сообществом, твердо отстаивая интересы российской культуры и сохранение наших традиционных ценностей. Мы — ваши соратники — всегда готовы быть рядом и искренне рады помогать Вам! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевного благополучия, неиссякаемого вдохновения и процветания! Пусть каждый день приносит радость созидания, а Ваша высокая деятельность знаменуется новыми яркими свершениями на благо Отечества!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»