В Верхней Салде пройдет чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками

20–21 июня в Верхней Салде (Свердловская область) состоится первый этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками, который пройдет при поддержке корпорации «ВСМПО-Ависма». Гонки включены в единый календарь Министерства спорта РФ и пройдут в классах «500 см3 национальный» и «750 см3 иностранный». Мероприятие приурочено к 93-летию корпорации.

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Ожидается участие более 200 спортсменов из Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Ярославской и Московской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди участников заявлены чемпионы страны Владимир Бурлевич, Павел Попов, Игорь Родионов, Сергей Лейс, Артем и Егор Бороненковы, Евгений Уфимцев, Игорь Полухин и Вячеслав Бамбуркин. Выйдут на старт и хозяева соревнований – спортсмены клуба «ВСМПО-Ависмы» «Тирус-мото».

В корпорации напомнили, что трасса, где будут проходить соревнования, в прошлом году признана лучшей в России для данного вида спорта. Она соответствует требованиям Федерации мотоциклетного спорта по инфраструктуре, безопасности и обслуживанию участников и зрителей. Трансляция гонок будет доступна на платформе «ВКонтакте», а для болельщиков на месте будут работать диджей, фуд-корты и фотозоны.

Параллельно с чемпионатом России пройдут гонки в одиночном классе на Кубок корпорации.

Напомним, первые соревнования всероссийского уровня по мотоциклетному спорту прошли в Верхней Салде в 2023 году.

Мария Игнатова