Защитник ПСЖ Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Апелляционный суд Версаля подтвердил, что марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хакими будет привлечен к разбирательству по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ашраф Хакими

Фото: Caean Couto / Reuters Ашраф Хакими

Фото: Caean Couto / Reuters

Инцидент произошел в феврале 2023 года. 24-летняя девушка, познакомившаяся с Хакими в социальных сетях, пришла к нему домой на свидание. По версии обвинения, футболист «целовал ее в губы и грудь через одежду, игнорируя ее несогласие», а затем изнасиловал.

По информации газеты Le Parisien, марокканцу грозит до 15 лет лишения свободы. Его защита подала апелляцию, которая была отклонена. Как сообщает L'Equipe, судьи сочли, что «имеется достаточно доказательств для передачи дела в уголовный суд».

Адвокат футболиста Фанни Колин заявила, что он «с нетерпением ждет суда, чтобы наконец публично высказаться по поводу ложных обвинений в свой адрес». По словам стороны истца, «решение о начале разбирательства приносит нашей подзащитной надежду, что этот процесс поможет другим женщинам».

В составе ПСЖ 27-летний Хакими стал пятикратным чемпионом Франции и двукратным победителем Лиги чемпионов. Защитник представляет сборную Марокко на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. В первом туре команда вничью — 1:1 — сыграла с бразильцами. На групповом этапе марокканцам также предстоит сыграть со сборными Шотландии и Гаити.

Таисия Орлова