Зарубежные СМИ: Почему США и Иран не будут проводить переговоры?

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. 18 июня началось 60-дневное перемирие, в течение которого должны продолжаться переговоры об окончательной сделке. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что прибытие делегации США зависит от сроков вылета иранской стороны. Накануне верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил переговорщикам встретиться с США, но подчеркнул, что это не означает согласия Тегерана с американской позицией. СМИ обсуждают, почему иранская сторона могла отказаться от сегодняшних переговоров. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Меморандум подписан, хоть и без торжественной церемонии. Сегодня в Швейцарии должна была стартовать серия встреч для выработки окончательного соглашения. Одно из его условий — немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая израильскую операцию против «Хезболлы» в Ливане, напоминает Axios. И это, скорее всего, и стало камнем преткновения и поводом для отмены встречи в Швейцарии, предполагают источники издания.

18 июня израильские военные нанесли удар по югу Ливана, в результате которого погибли четыре человека. Это событие вновь поставило под вопрос, насколько устойчиво перемирие, и, естественно, вызвало критику со стороны Тегерана. В пресс-службе ЦАХАЛ назвали удары ответом на срыв режима прекращения огня со стороны «Хезболлы». В свою очередь, Дональд Трамп написал в Truth Social, что США «привержены миру», и призвал все стороны позволить дипломатическому процессу «красиво развиваться».

Reuters обращает внимание, что первые нефтяные танкеры начали проходить через Ормузский пролив спустя несколько часов после подписания меморандума. Однако эйфория была недолгой. Новые удары Израиля по Ливану поставили под вопрос устойчивость договоренностей. Несмотря на возобновление судоходства, перевозчики и страховщики сохраняют осторожность, ожидая гарантий безопасности и разминирования акватории.

The Washington Post пишет, что после подписания меморандума администрация Трампа столкнулась не только с сопротивлением республиканцев, но и с беспрецедентной критикой со стороны Западного Иерусалима. Тем не менее, Израиль все еще находится в международной изоляции, а главным и, по сути, единственным влиятельным союзником страны остаются США.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, Пентагон запросил у Конгресса дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране. Замминистра войны Стивен Файнберг предупредил законодателей, что без нового пакета финансирования уже этим летом вооруженные силы могут столкнуться с нехваткой средств на проведение операций. По оценкам Пентагона, первая неделя кампании «Эпическая ярость» обошлась бюджету США более чем в $11 млрд. В этих подсчетах не учитывались расходы на наращивание американского военного присутствия в регионе перед началом ударов.

В иранском парламенте напомнили, что Тегеран даст «сокрушительный отпор», если США нарушат условия меморандума или попытаются навязать Ирану дополнительные требования. А главная задача иранской стороны — добросовестно выполнять достигнутые договоренности, подчеркнул спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В соцсети X он напомнил, что однажды американцы «получили пощечину в войне. И если захотят пойти тем же путем, то получат еще более сильную пощечину».