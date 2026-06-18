Брюссель выходит на связь

Офис председателя Евросовета Антониу Кошты установил «краткие дипломатические контакты» с Кремлем. Об этом сообщили сразу несколько европейских изданий, отметив со ссылкой на источники, что «ничего существенного» в телефонном разговоре представителей Брюсселя и Москвы не обсуждалось. Однако сам факт общения говорит о том, что канал связи с Россией Евросоюзу — после отказа от подобных контактов с начала полномасштабного конфликта на Украине — все-таки нужен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состоявшийся по инициативе ЕС телефонный разговор представителя главы Евросовета Антониу Кошты (на фото) с неназванным сотрудником администрации президента РФ имел целью установление контакта между Брюсселем и Москвой

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Состоявшийся по инициативе ЕС телефонный разговор представителя главы Евросовета Антониу Кошты (на фото) с неназванным сотрудником администрации президента РФ имел целью установление контакта между Брюсселем и Москвой

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В последние несколько недель были установлены краткие дипломатические контакты для налаживания каналов связи, но ничего по существу не обсуждалось». С такой фразой от источников вечером 17 июня вышли многие европейские СМИ, включая Bloomberg, Reuters и Politico, сообщая о контакте между представителем главы Евросовета Антониу Кошты с неким визави в Кремле. По данным британской Financial Times, телефонные переговоры с высокопоставленным чиновником, близким к президенту РФ Владимиру Путину, проводил руководитель аппарата Кошты Педро Луртье.

«В любом будущем сценарии у ЕС есть специфические интересы, которые необходимо будет защищать, поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией»,— пояснил цель выхода на связь с Москвой один неназванный европейский дипломат (цитата по Reuters).

Напомним, что с началом конфликта России и Украины в феврале 2022 года Евросоюз взял курс на полную заморозку прямых контактов с Москвой. Однако с нынешней весны — на фоне потери посреднического энтузиазма с американской стороны из-за начала военных действий против Ирана — среди европейских лидеров началось обсуждение возможности прямых переговоров с Россией о прекращении войны.

В Евросоюзе даже наметилась группа стран, в частности Великобритания, Франция и Германия, решившая взять на себя ответственность за диалог с Москвой от имени Европы.

Одновременно с этим внутри ЕС заговорили о необходимости назначить специального представителя для переговоров с Кремлем. Среди потенциальных кандидатов на эту роль называли много имен, включая бывшего и нынешнего президентов Финляндии Саули Ниинистё и Александра Стубба, а также бывшего президента ЕЦБ Марио Драги, однако пока внутри ЕС так и не сошлись во мнении, кому именно поручить эту задачу. Кроме того, ряд стран — в первую очередь Польша и страны Балтии — заявили, что подобные переговоры вообще ни к чему, поскольку они могут ослабить давление на Москву.

Тем не менее окончательно эту идею не отбросили. На завершившемся 17 июня саммите G7 во Франции премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь призвала к назначению единого представителя ЕС для решения вопросов, связанных с Россией и Украиной, предположив, что на эту роль не следует назначать представителя какой-либо крупной европейской страны. «Было бы очень сложно выдвинуть кандидатуру от одной из крупнейших европейских стран. На мой взгляд, предложение одного из таких кандидатов затруднило бы достижение соглашения, поэтому я бы обратилась к средним по размеру державам ЕС»,— заявила она журналистам.

Что касается Антониу Кошты, который в силу должности представляет 27 национальных лидеров стран ЕС, председательствует на их регулярных саммитах и является своего рода олицетворением коллективной Европы, то его инициатива навести мосты с Кремлем не была личной затеей, поясняли дипломаты в Брюсселе.

В последние недели глава Евросовета «тесно координировал действия с европейскими лидерами по вопросу возможного диалога с Россией и по вопросам, которые должны быть обсуждены в подходящее время». И состоявшийся недавно телефонный разговор для налаживания канала связи вписывается в этот контекст.

В Москве пока не прокомментировали информацию о состоявшемся телефонном разговоре с чиновником аппарата Антониу Кошты. Однако еще в начале июня Владимир Путин говорил, что РФ никогда не отказывалась от диалога с ЕС, однако есть проблемы с тем, чтобы представители объединения были посредниками по Украине. «Не понимаю, как может Россия доверять людям, которые твердят о необходимости нанесения нам стратегического поражения»,— подчеркнул президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ.

Впрочем, как следует из пояснений европейских чиновников, сообщивших о недавнем телефонном разговоре, Брюссель на роль посредника в украинском урегулировании и не претендует. «ЕС не является посредником. Он поддерживает Украину в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира»,— говорят они.

Наталия Портякова