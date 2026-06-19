В Евросовете призвали доработать идею запретить участникам СВО въезд в ЕС

Евросовет призвал доработать предложение поименно включить в санкционный список всех россиян, участвовавших в военной операции на Украине, чтобы запретить им въезд в Евросоюз. Это следует из заявления Евросовета по итогам саммита ЕС.

«Европейский совет призывает к дальнейшей технической работе, чтобы оценить возможные способы решить проблему»,— указано в заявлении. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

Такая мера может войти в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, у руководства Евросоюза есть разведданные обо всех участниках СВО.