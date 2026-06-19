В Евросовете призвали доработать идею запретить участникам СВО въезд в ЕС
Евросовет призвал доработать предложение поименно включить в санкционный список всех россиян, участвовавших в военной операции на Украине, чтобы запретить им въезд в Евросоюз. Это следует из заявления Евросовета по итогам саммита ЕС.
«Европейский совет призывает к дальнейшей технической работе, чтобы оценить возможные способы решить проблему»,— указано в заявлении. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании.
Такая мера может войти в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, у руководства Евросоюза есть разведданные обо всех участниках СВО.
Идея запрета на въезд в Евросоюз участникам военной операции ранее активно обсуждалась, в частности, в январе 2026 года и марте 2026 года. В обсуждениях участвовали представители внешнеполитической службы ЕС и главы МИД стран Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщала, что этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Эта инициатива получила поддержку нескольких государств, при этом Эстония стала первой страной, предложившей такой запрет. К марту 2026 года власти восьми европейских стран, включая Германию, Польшу и страны Балтии, подписали открытое письмо председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призывая запретить въезд в Шенгенскую зону участникам боевых действий. В письме выражались опасения, что бывшие и действующие российские военнослужащие могут представлять угрозу безопасности Евросоюза.
ЕС уже вводил санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страны объединения для физических лиц. Например, в 2025 году Совет Евросоюза внес в санкционный пакет сенатора Крыма Юрия Нимченко и еще 47 физических лиц, а также других лиц, обвиняемых в манипулировании информацией или повреждении критической инфраструктуры. Санкции также предусматривают заморозку активов на территории ЕС.