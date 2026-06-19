Два криминальных авторитета и их подручные задержаны в Иркутской области

Два лидера и пять приверженцев движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ) задержаны в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

В Зиме и Саянске силовики задержали двух «авторитетов», имеющих статус «смотрящих». Они, по материалам дела, пропагандировали криминальные традиции и нормы поведения, основанные на тюремных «понятиях», организовывали поступление денежных средств в «общак» и их распределение, оказывали материальную помощь заключенным. Пять приверженцев криминальной субкультуры, занимающие более низкое положение в преступной иерархии, выполняли указания «смотрящих», вовлекали в деятельность движения новых участников.

По местам жительства подозреваемых силовики изъяли сотовые телефоны, более 1 млн руб. наличными, игральные карты с атрибутикой экстремистского движения, Toyota Camry. Обыски прошли в исправительной колонии № 32.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистского движения). В его основу легли материалы краевых управлений МВД и ФСИН.

Илья Николаев