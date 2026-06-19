Прокуратура назвала возможную причину пожара в хостеле в Мытищах

Предположительная причина пожара в хостеле в подмосковных Мытищах — неправильная зарядка батарей электровелосипеда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар произошел около 5:35 мск 19 июня на втором этаже здания на Липкинском шоссе, где находится хостел «Феникс». Людей эвакуировали, пострадали четыре человека.

Пожар ликвидировали в 7:33 мск, сообщило МЧС Московской области. В тушении участвовали 64 человека с применением 22 единиц техники.