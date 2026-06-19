Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах
При пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Возгорание удалось ликвидировать, на какой площади — не уточняется.
Сообщение о пожаре в хостеле поступило в «Систему-112» в 5:55 мск, напомнили в ведомстве. Очаг возгорания находился в двух комнатах на втором этаже. Возгоранию присвоили повышенный ранг, из здания эвакуировали 500 человек. Четверых раненых госпитализировали.
Пожары в хостелах и гостиницах нередко приводят к уголовным делам. Так, после пожара в хостеле на севере Москвы, при котором пострадали девять человек, было возбуждено уголовное дело. В другом случае, после пожара в Балашихе, где погибли четверо и пострадал подросток, представительницу одного из владельцев дома отправили под домашний арест. Причиной того пожара стал розжиг углей для обогрева на втором этаже, и следствие выявило несоблюдение правил пожарной безопасности. Женщина также обвиняется в организации незаконной миграции, так как дом использовался как хостел для иностранцев, находящихся в России незаконно.
Проблема незаконных хостелов и нарушений правил пожарной безопасности — повторяющийся фактор в подобных инцидентах. Ранее, после пожара в офисном центре в Москве, где располагались два хостела, выяснялось, законно ли они работали. В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу в Турции, где погибли 78 человек, предварительная оценка установила отсутствие необходимых мер противопожарной безопасности. В Тольятти после пожара в гостиничном комплексе также было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.