Новосибирск примет «Финал шести» волейбольного Кубка России

Следующий «Финал шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Новосибирске. Сообщение об этом размещено на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Турнир запланирован на 25—31 января 2027 года в «Локомотив Арене» — домашней площадке новосибирского «Локомотива». В следующем году клуб отметит свое 50-летие.

В число участников «Финала шести» войдут три лучшие команды Суперлиги по итогам первого круга сезона 2026/2027. Кроме того, по одному месту будет зарезервировано за победителем Кубка легенд, победителем специального отборочного тура и обладателем приглашения от ВФВ.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года «Локомотив» занял третье место в розыгрыше «Финала шести». Турнир прошел в Москве.

Валерий Лавский