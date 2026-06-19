На свердловских кладбищах усилили контроль за фото могил военных

На кладбищах Свердловской области усилили контроль из-за случаев фотографирования могил военнослужащих, рассказала в эфире ОТВ официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева. Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге задержали женщину, которая за деньги снимала и передавала «кураторам» фотографии могил военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фото используют в мошеннических схемах для выманивания денег у родственников погибших бойцов. По одной из схем из снимков делают дипфейки: близких уверяют, что их родственник на самом деле жив и находится в плену, а для его возвращения нужно заплатить выкуп. При этом люди, которые делают снимки, часто думают, что помогают родственникам погибших, которые якобы не могут посещать могилы. В Свердловской области было зафиксировано несколько подобных случаев. По данным ФСБ, фотографам за это может грозить уголовная ответственность, в том числе по статье о государственной измене.

По словам Елены Докучаевой, во избежание подобных ситуаций разработаны специальные таблички, которые разместят на городских кладбищах. «Чтобы люди, которые находятся под воздействием вербовщиков, понимали, что это не безобидная история — это преступление, за которое может грозить реальное наказание»,— прокомментировала госпожа Докучаева, добавив, что таблички будут направлены и на тех, кто посещает кладбища и может заметить фотографирующих. «Контроль усилен, мы держим руку на пульсе»,— добавила она.

Алексей Буров