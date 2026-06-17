В Екатеринбурге задержали женщину за передачу фотографий могил военнослужащих

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая передавала «кураторам» тысячи фотографий могил российских военнослужащих, сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области в Telegram-канале «Антитеррор Урал». За каждый снимок задержанная получала по 80 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Украинская сторона активно использует таких "фотографов" для последующего их вовлечения в совершение преступлений террористической направленности. Одновременно с этим сотрудники зарубежных колл-центров реализуют мошеннические схемы для выманивания денег у родственников погибших бойцов. По одной из схем из снимков делают дипфейки, близких уверяют, что их родные на самом деле живы и находятся в плену. А чтобы их вызволить нужно заплатить выкуп»,— сообщили «Ъ-Урал» в УФСБ России по Свердловской области.

На видео «4 канала» задержанная пояснила, что составляла «перепись погибших» для сайта. Также, по ее словам, проживание и перелеты ей оплачивают, но «завербованной» она себя не считает. По данным СМИ, женщина уже объехала Уфу, Казань, Магнитогорск, Ярославль и Иваново.

Алексей Буров