Число смертей от Эболы в ДР Конго выросло до 232

В Демократической Республике Конго число смертей от лихорадки Эбола выросло до 232. За сутки умерли 6 человек, указано в сообщении министерства связи и по делам СМИ. Всего зафиксировано 896 заболевших — на 21 случай больше чем днем ранее.

Число подтвержденных случаев заболевания растет с каждой неделей, что указывает на продолжающуюся передачу инфекции среди населения, сообщается в отчете Минздрава страны. Лихорадка может появиться в новых районах, если не принять меры.

Власти ДР Конго объявили о выявлении вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Около 90% заболевших проживают в провинции Итури, где идет вооруженный конфликт и оказание помощи затруднено. 16 июня руководство Бурунди, ДР Конго, Уганды, а также генсекретарь ООН и гендиректор Всемирной организации здравоохранения провели онлайн-саммит по теме вспышки лихорадки. На борьбу с болезнью необходимо $518 млн.