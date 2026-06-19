Минстрой прижал застройщиков к качеству

Спор застройщиков с государством стал одной из самых обсуждаемых тем в рунете. После того как один из девелоперов предложил наказывать блогеров за обзоры недочетов в новых домах, Минстрой пригрозил усилить проверки при приемке квартир. В топе претензий — неровная стяжка, сколы на окнах и неправильная разводка коммуникаций. Девелоперы просят время на устранение замечаний, чтобы снизить число судебных тяжб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установить законодательный запрет на необоснованную критику строящихся проектов предложил владелец девелопера ГК «Точно» Николай Амосов. Он назвал дискредитацией застройщиков и потребительским «терроризмом» раздувание мелочей. В ответ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И если застройщики не будут передавать объекты с качественным ремонтом, приемку им еще больше ужесточат.

Сейчас покупатели все более пристально осматривают объект перед тем, как подписать акт приема-передачи, говорит руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

«Покупатель обращает внимание на ровность стен, полов, качество окон, отсутствие трещин, сколов, протечек, работоспособность инженерных систем, качество укладки плитки, напольных покрытий. Если отделка черновая, то не остается без внимания геометрия помещения. Кто-то смотрит качество стяжек, в приоритете — окна».

При этом обзоры блогеров или чаты уже заселившихся соседей не так сильно влияют на выбор в массовом сегменте, продолжает Елена Мищенко:

«Для большинства покупателей сегодня на первом месте, конечно, остаются три фактора: цена, локация и ежемесячный платеж, если это ипотека. Отделка находится в числе важных критериев, но редко является решающей сама по себе. При этом в условиях высокой стоимости ремонта квартиры с готовой отделкой стали значительно привлекательнее, чем несколько лет назад».

Доля лотов с отделкой от застройщиков сейчас составляет примерно 18%. Годом ранее таких квартир было в 1,5 раза больше. Застройщики начали отказываться от этой опции из-за удорожания ремонта и слишком высокого риска получить претензию. Девелоперы сегмента выше комфорт-класса имеют службы качества, которые проверяют каждую квартиры перед сдачей, отмечает директор по маркетингу и продукту GloraX Екатерина Ульянова:

«Существуют застройщики, которые не выполняют свои обязательства добросовестно. А бывают и случаи потребительского терроризма, когда незначительные замечания используются как инструмент получения несоразмерных компенсаций. Но я не считаю, что эту проблему нужно решать запретами или, тем более, введением ответственности за публикацию фото и видео с замечаниями. Безусловно, потребитель имеет право рассказывать о своем опыте и в том случае, когда не может решить проблему самостоятельно, привлекать общественное мнение».

Давать дополнительное время на устранение недостатков покупатели не хотят. Тем более что судебные споры с застройщиками длятся от шести месяцев до года, говорит адвокат Анастасия Щепина:

«Застройщики, пытаясь защитить свои деньги, не думают о том, что они несут, помимо экономической, также социальную нагрузку. Они должны предоставлять качественное жилье, которое некоторые люди могут купить только раз в жизни и остаток лет потратить на выплату ипотеки. Застройщик перестает думать о своем клиенте после того, как получает деньги с эскроу-счета. Эти споры практически все выигрышные. Если это неустойка, один лишь факт нарушенного права и нарушенного срока достаточен для удовлетворения иска».

В 2025 году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья. А суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, уже превысил 100 млрд руб.

Юлия Савина