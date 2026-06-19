«Заключать пари на победу Бразилии лучше не стоит»

На чемпионате мира по футболу стартовал второй тур. Без неожиданностей не обошлось. Чехия, которая считалась явным фаворитом в противостоянии с ЮАР, не смогла выиграть. Встреча завершилась вничью (1:1). В другом матче группы А Мексика обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0. Эта победа гарантировала мексиканцам выход в следующую стадию турнира с первого места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart, AP Фото: Mike Stewart, AP

В матчах группы B неожиданностей не случилось. Здесь фавориты — Швейцария и Канада — одержали крупные победы. Правда, швейцарцы долго запрягали. До 74-й минуты на табло горели нули. Все изменилось после замен, которые сделал главный тренер команды Мурат Якин. За оставшееся время Швейцария забила в ворота соперника четыре мяча и пропустила один. Но даже это не позволило «красным крестоносцам» возглавить группу, так как Канада буквально «вынесла» Катар со счетом 6:0 и заняла первую строчку в турнирной таблице.

В ночь на 20 июня нас ждут еще четыре матча, и во втором туре права на ошибку у грандов уже не будет. Бразилия после ничейного исхода с Марокко должна крупно обыгрывать Гаити. В «Лиге ставок» разброс коэффициентов огромный — 1,11 на Бразилию и 23 на Гаити. Один из популярных прогнозов — Бразилия выиграет с разницей в три мяча или больше. В «Лиге ставок» коэффициент на такой исход — около 2. А вот заключать пари на победу Бразилии на турнире лучше не стоит, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Конечно же, бразильцы — грозная сила. Многие считают их претендентами на чемпионство, но я думаю, что Аргентина посильнее. До полуфинала бразильцы не смогут дойти».

Также в группе C в ночь на 20 июня сыграют Шотландия и Марокко. Африканская сборная с точки зрения букмекеров — явный фаворит. В «Лиге ставок» пари на победу марокканцев можно взять за 1,73, а успех шотландцев идет почти за 5,5. Вероятность того, что шотландцы смогут противостоять сильной африканской команде, ничтожна, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если посмотреть на результаты команды, которая дошла до полуфинала на чемпионате мира в Катаре, если вспомнить о ее победной серии из 18 матчей, то у марокканцев есть все карты, чтобы здорово сыграть на чемпионате мира. Ну а шотландцам остается надеяться, наверное, на чудо. Ничья будет для них результатом-мечтой».

Также мало сомнений, что вторую победу одержит сборная США, которая встречается с Австралией. Американцы начали турнир мощно. И разница коэффициентов в «Лиге ставок» — почти в 3,5 раза — говорит сама за себя. Правда, не стоит забывать, что австралийцы в первом туре одолели Турцию со счетом 2:0. Но на этом их свершения должны закончиться, считает комментатор Александр Аксенов:

«Во-первых, играет на своем поле, во-вторых, все-таки очень яркий перформанс, представление, игра с Парагваем, победили со счетом 4:1, есть звезды такие, как Пулишич. И я думаю, что в этом матче все-таки будет победа именно сборной США».

Завершать футбольную программу дня будет матч Турция — Парагвай. Турки, конечно, фавориты. Пари на победу этой команды в «Лиге ставок» можно взять чуть выше 2. Но Парагвай точно попробует дать бой, ведь в случае поражения каждой из команд ее шансы на выход в плей-офф резко упадут. Так что противостояние будет бескомпромиссным. Правда, стартует оно в 6:00 мск. Но кто дотерпит, получит удовольствие. Остальные встречи начнутся раньше: в 22:00 — США—Австралия, в 01:00 — Шотландия—Марокко, и в 03:30 — Бразилия—Гаити.

Владимир Осипов