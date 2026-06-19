На месторождениях ЮГК вновь выявили нарушения

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности по нескольким статьям ПАО «Южуралзолото группа компаний». Причиной стали выявленные на месторождениях нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Несоблюдение законов выявили после плановой выездной проверки управления Росприроднадзора на объекты ЮГК в Пласте, Верхнеуральском и Еткульском округах. Установлено, что на предприятии нарушаются требования по охране воздуха и воды, а также по обращению с отходами. Кроме того, компания предоставляет недостоверную экологическую информацию и работает без комплексного экологического разрешения.

На ПАО «ЮГК» составлены протоколы по ст. 7.6, 8.1, ч. 1 ст. 8.5, ч. 4 ст. 8.13, ч. 2, 3 ст. 8.21, ч. 1, 10 ст. 8.2, ст. 8.41, ст. 8.46, ст. 8.47 КоАП РФ. Статьи касаются несоблюдения требований экологического законодательства, в том числе в части охраны водных объектов и воздуха. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений. Ведомство рассчитывает размер вреда, причиненного воздуху.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ЮГК часто оказывается в поле зрения Росприроднадзора из-за нарушений на месторождениях. Самой крупной аварией является прорыв дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году. За нее с экс-президента компании Константина Струкова взыскали 4 млрд руб. ущерба.

Виталина Ярховска