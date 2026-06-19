«Роснефть» направила в бюджет России более 5 трлн руб. за прошлый год

«Роснефть» (MOEX: ROSN) суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года в виде налогов и других платежей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«На протяжении многих лет компания остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, играя ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны»,— сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»).

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 2025 год составила 293 млрд руб. Это на 73% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 28,3%. В компании объяснили результат высокой ключевой ставкой ЦБ.