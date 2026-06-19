«Роснефть» направила в бюджет России более 5 трлн руб. за прошлый год
«Роснефть» (MOEX: ROSN) суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года в виде налогов и других платежей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
«На протяжении многих лет компания остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, играя ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны»,— сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»).
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 2025 год составила 293 млрд руб. Это на 73% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 28,3%. В компании объяснили результат высокой ключевой ставкой ЦБ.
Вклад «Роснефти» в бюджет страны за 2024 год составил 6,1 трлн рублей, став историческим рекордом для российского рынка. За последние пять лет компания перечислила в бюджет около 18 трлн рублей налогов, что, по оценкам вице-президента компании Сергея Менжинского, составляет почти каждый шестой рубль, поступающий в бюджет России.
Однако, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что продолжающийся рост налоговой нагрузки негативно сказывается на нефтяной отрасли. По его словам, за 2019–2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли достигла 75%, что разрушает экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов.
В связи с этим «Роснефть» предпринимала попытки изменения методики определения цены на российскую нефть для расчета налогов. В прошлом году компания предлагала перейти на сорт Dubai в качестве основного бенчмарка для рынка Азии, но Минфин не поддержал это предложение. Эксперты отмечают, что изменение ценовых маркеров может потребовать донастройки других параметров нефтяного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возможных выпадающих доходов бюджета.