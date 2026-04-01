Чистая прибыль «Роснефти» в 2025 году снизилась на 73%

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2025 году составила 293 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 73%.

«Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать высокий уровень ключевой ставки ЦБ. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли рост ставки налога на прибыль, неденежные и разовые факторы»,— указано в сообщении компании. https://www.rosneft.ru/press/releases/item/223841/

Выручка «Роснефти» по итогам 2025 года составила 8,236 трлн руб. (-18,8%). Компания считает, что объем выручки снизился из-за падения цен на нефть и укрепления рубля. Показатель EBITDA сократился до 2,173 трлн руб. (-28,3%).

За год «Роснефть» добыла 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента (5,02 млн баррелей н.э. в сутки). Добыча жидких углеводородов составила 181,1 млн тонн, газа — 79,6 млрд куб. м.

