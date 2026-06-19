В общежитии Тувинского госуниверситета произошел пожар, есть пострадавшие

Пожар произошел в общежитии Тувинского государственного университета в Кызыле. Из здания эвакуировали 77 человек, двоих спасатели передали врачам. Одного из пострадавших госпитализировали с ожогами, сообщает главное управление МЧС по Республике Тыва.

Возгорание произошло ночью 19 июня. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление на верхних трех этажах здания. Горели два матраца и электрический удлинитель.

В ликвидации возгорания были задействованы 22 человека и семь единиц техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрического оборудования и перегрузки электросети.

Александра Стрелкова