В Кузбассе задержали подростка за поджог полицейской машины

Правоохранители Анжеро-Судженска (Кемеровская область) задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, подросток выполнял задание куратора, который связался с ним через мессенджер и угрожал распространением его персональных данных. Чтобы этого избежать, юноша по требованию куратора приобрел горючую жидкость и вечером проник на территорию отдела полиции. Молодой человек поджег один из находившихся на стоянке служебных автомобилей, транслируя происходящее куратору по видеосвязи, после чего скрылся.

Сотрудники райотдела огнетушителями погасили полыхающий автомобиль. Размер ущерба устанавливается.

Илья Николаев